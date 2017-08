Não chove, mas pode gear nesta segunda-feira, 21/08 em Pinhão

Vista parcial da rua Francisco Dellê em Pinhão - Pr. (Foto:Arquivo/Fatos do Iguaçu)

Da redação

Depois de um domingo com muitas chuvas a segunda-feira deve ser de muito sol, mas bem fria. Segundo previsão do Simepar – Sistema Meteorológico do Paraná pode gear chegando à temperatura mínima a 3ºC e a máxima 10ºC.

Pinhão/PR