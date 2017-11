Não acata ordem de parar, joga motocicleta contra policiais e foge

Da redação | Com informação da PMP

Ao retornarem na noite de sábado, 17 de novembro, de uma operação arrastão, saturação e bloqueio no distrito de Faxinal do Céu, as equipes da PM visualizaram uma motocicleta de cor vermelha com dois ocupantes e com a placa dobrada impossibilitando a identificação. Uma das equipes deu ordem de abordagem com sinal luminoso e sirene, mas o condutor não acatou.

Foi feito acompanhamento por aproximadamente 1 km e o condutor diminuiu a velocidade, fazendo menção de parar a motocicleta. A equipe de uma das viaturas desceu para realizar a abordagem, neste momento, o ocupante que estava na garupa pulou da moto e o condutor investiu a motocicleta contra os policiais, que foram obrigados a efetuar disparos de arma de fogo para tentar impedir o ataque do suspeito, que conseguiu fugir em alta velocidade.

Outra viatura continuou o percurso do motoqueiro, que entrou em uma estrada de chão, não sendo mais possível localizá-lo. O passageiro foi identificado como J.R.de C. e informou que o condutor se chamava “Leandro”, mas não sabia informar maiores detalhes sobre sua identificação e onde localizá-lo. Apenas relatou que, quando receberam ordem de parada, Leandro falou “vou diminuir a velocidade e você pula da moto, que eu não posso me entregar”. Realizado patrulhamento nas proximidades e vias secundárias, não foi possível a localização da motocicleta e do condutor.

