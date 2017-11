Na maior cara de pau estavam furtando a fiação elétrica da residência

Da redação | Com informação da PMP

Atendendo a solicitação de Claudemir Freski, a equipe de plantão do 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão foi ao interior do município, na localidade de Faxinal dos Freskis e em contato com Claudemir, este relatou que ao chegar à residência de Vanderlei de Mattos, que está viajando, encontrou no interior da casa três pessoas do sexo masculino retirando a fiação elétrica, ao perceberem sua presença, fugiram em direção à mata, não levando nenhum objeto. Segundo Claudemir, os autores seriam moradores da região, mas que não sabe os nomes. Realizadas buscas nas proximidades, os autores não foram encontrados. Claudemir foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis.

