Na fuga perdeu a placa do veículo

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

As 11h37 de sábado, dia 5 de agosto, a pessoa de F.J.P., relatou a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão que as pessoas de F. e M. estavam paradas em frente a sua residência no bairro Baggio II com um veiculo Ford/Escort de cor azul e que F. ao avistá-lo, exibiu um revolver, vindo a fazer ameaças de morte e fugiu em rumo ignorado.

Contou também que a pessoa de M. ao sair com o Escort, colidiu com o seu veiculo causando danos e deixando cair no local parte do pára-choque dianteiro do Escort a placa foi consultada no sistema SESP/intranet que constatou tratar-se de um veículo com domicilio em Coronel Domingos Soares/PR.