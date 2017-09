Mulher é ameaçada na Avenida Trifon

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

As 22h30 do dia, 01 de setembro, entrou em contato com a PM pelo celular da viatura a pessoa de V.B. S, informando de que dois indivíduos L. J. M e A.J.A.S. estariam em um veículo Saveiro, cor prata, portando uma pistola, na Avenida Trifon Hanycz e tinham feitas ameaças.

A equipe realizou abordagem no interior do veículo que se encontrava estacionado em frente a um posto de combustível e nos ocupantes. Nada de ilícito foi encontrado. Em conversa com a solicitante ela relatou que foi ameaçada pelos ocupantes do veículo com as seguintes palavras “vou puxar arma para vocês” e se dirigindo ao seu amigo S.V.G.S., “se você for homem desce do carro, que você nós surramos de chinelo”.

Todos foram encaminhados ao 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão para realização do Termo Circunstanciado.