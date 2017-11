Motorista perde o controle de automóvel e atinge residência

Da redação – com informação da PMP

Na tarde do feriado de, 02 de novembro, a equipe de plantão do 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão atendendo a uma solicitação da senhora M.T. S foi até a rua Presidente Costa e Silva no bairro Araucária onde constatou que o condutor do veiculo Saveiro placas BET-7714 perdeu o controle do veiculo ao sair do estacionamento de um posto de combustível entrando em choque com a parede dos fundos da residência da solicitante causando danos a casa e a alguns móveis e ao veiculo. O condutor do automóvel A.J.C. foi conduzido pelos bombeiros do Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão ao hospital local. M.T.S foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

