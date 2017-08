Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

No domingo, dia 06 de agosto, o senhor A.J.A., compareceu até o 4º Pelotão de Polícia Militar comunicando que pela manhã percebeu que a motocicleta Honda/Fan 125 de seu filho havia sido furtada do pátio de sua residência no bairro Vila Caldas.

Segundo informou, o furto se deu provavelmente durante a madrugada. A motocicleta tem freio a disco adaptado nas duas rodas e estava com o guidão destravado