Motoca rebaixada foi para o Pelotão

Da redação | Com informação da PMP

Em patrulhamento pela avenida Trifon Hanycz, na noite de 15 de novembro, a PM realizou a abordagem de uma motocicleta Honda CG 160 de cor vermelha com a suspensão rebaixada. Identificado o condutor N.F.O. 18 anos, que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Foi realizada a apreensão da motoca e encaminhada para o pátio do 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão. Emitidas as notificações e orientado o condutor quanto aos procedimentos para posterior liberação do veiculo.

