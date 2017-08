Motivações corretas

Em tudo o que fazemos existe motivação, até mesmo para não fazer nada, existe motivação. Até mesmo a desmotivação é um tipo de motivação. A grande questão é, devemos ter cuidado e muito discernimento em relação as nossas motivações. Nem sempre o que temos vontade de fazer, devemos fazer. Nem sempre o que temos vontade de falar, devemos falar. Para que não sejamos prejudicados e muito menos prejudiquemos os outros, precisamos fazer uma séria reflexão sobre as nossas intenções e motivações em relação a tudo o que fazemos, ou não. Se somos motivados pela raiva ou rancor, podemos trazer sérias consequências, para nós mesmos e para os outros. Por motivações e intenções corretas devemos, antes de tudo, cuidar da nossa mente e coração. As Escrituras nos orientam nesse sentido, “sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida” (Provérbios 4.23). Devemos filtrar o que nos falam, com respeito aos outros, com respeito a tudo. Devemos tomar cuidado porque há assuntos que chegam até nós que são importantes e corretos, mas as vezes estão encharcados por más intenções. Antes de nossas atitudes devemos analisar se é correto o que vamos fazer, se vai ajudar o todo, as consequências disso, é justo, honesto e outros mais. Quando avaliamos as nossas motivações antes de nossas ações, as consequências serão lutar as batalhas certas, entrar nas lutas que valem a pena e correr de fato atrás daquilo que não vai trazer arrependimentos. Agora, quando somos levados pelas más motivações entramos em batalhas desnecessárias, que trazem prejuízos a nossa vida e dos outros. Vamos lutar pelo que é certo e com as motivações certas. Vamos falar o que vale a pena com a intenção correta. Que Deus nos ajude em todos os aspectos da nossa caminhada e cuidado com as motivações.

Rev Sandro Carvalho Rodrigues – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão