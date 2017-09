Menor é agredida com cacos de vidro pelo seu amásio

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Na sexta-feira, 01 de setembro,compareceram no 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão uma menor de 15 anos, acompanhada de sua mãe A.P.S. relatando que seu amásio J.M.L,19 anos teria agredido-a fisicamente com cacos de vidros cortando-lhe os braços e ainda deu-lhe socos e pontapés causando hematomas nas pernas. A PM foi até a residência do casal, mas o agressor já havia fugido e não foi localizado.

A mãe e a filha foram orientadas a procurar a Delegacia de Policia Civil para dar continuidade aos procedimentos policiais e solicitar medida de proteção e a procurar o Conselho Tutelar.