Menor conduzia motocicleta nos Taquaras

Gisele Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Em patrulhamento pela estrada rural da localidade de Faxinal dos Taquaras, a Polícia Militar abordou um menor que conduzia uma motocicleta Honda Titan. Em seguida os policiais se dirigiram até a sua residência e convidaram seu pai o senhor V.R.C., a acompanhá-los até o 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão.

Ao consultar ao SESP/Intranet foi constatado de que o número do motor confere com a de uma motocicleta baixada pelo DETRAN, às placas AIN 1869 com o número do chassi. As partes envolvidas e o veículo foram conduzidas a Delegacia de Policia Civil para as medidas cabíveis.