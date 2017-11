Menor acusado de roubar motocicleta já tinha outros três B.O. registrados sobre o mesmo delito nos últimos dias

Da redação | Com informação da PMP

Na manhã desta terça-feira, 21 de novembro, através de denuncia anônima via telefone 190 recebida pela equipe de plantão do 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão, foi informada sobre o furto de uma motocicleta na rua das Garças, na Vila Caldas, em residência de um morador ausente. A PM foi até o local e alguns populares relataram que ouviram barulhos na residência e logo em seguida um individuo saiu empurrando a motocicleta, tomando rumo ignorado.

A equipe realizou buscas com as informações prestadas e em um bairro vizinho abordou um menor, já bastante conhecido nos meios policiais, que estava de posse de uma faca com 19 cm de lâmina e negou ter furtado a moto. Encaminhado para o Pelotão e posteriormente para Delegacia de Policia Civil. O Conselho Tutelar foi chamado para fazer o acompanhamento do menor. Realizado patrulhamento, sem êxito na localização da motocicleta. No Pelotão foi levantado que o menor já possuía três boletins de ocorrências registrados sobre roubo. As características e maneira de agir relatadas pelas vitimas seria a mesma do menor suspeito do roubo da motocicleta.

