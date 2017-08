MEGA-SENA SORTEIA PRÊMIO DE R$ 44 MILHÕES

A Mega-Sena acumulou e promete pagar, nesta quarta-feira (30), prêmio de R$ 44 milhões do concurso 1.963. O sorteio será às 20h, na praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Bom Jesus da Lapa (BA), onde está o Caminhão da Sorte. O apostador que acertar sozinho os seis números da modalidade e quiser investir na Poupança da CAIXA terá um rendimento aproximado de R$ 250 mil por mês. O ganhador pode investir em bens e adquirir 17 franquias de marcas consolidadas no mercado ou comprar 17 carros esportivos de luxo. A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na CAIXA e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte. Lotofácil da Independência:

As apostas para o concurso especial iniciaram no último dia 31 e vão até 6 de setembro, quando será realizado o sorteio dos R$ 75 milhões previstos para o concurso especial.