Marinha do Brasil abre Processo Seletivo para Comunicação Social, Odontologia com especialização em Dentística e para Administração no Oeste do Paraná

A Marinha do Brasil abriu Processo Seletivo para profissionais com nível Superior servirem em suas Organizações Militares na região Oeste do Estado do Paraná, nas áreas de Comunicação Social, de Odontologia com especialização em Dentística, e de Administração.

Os profissionais das áreas de Comunicação Social e de Odontologia (Dentística) serão incorporados à Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP), com sede em Foz do Iguaçu. Já o Processo Seletivo para a área de Administração prevê incorporação à Delegacia Fluvial de Guaíra (DelGuaira), no município de Guaíra.

O edital do Processo Seletivo para a contratação de Oficiais Temporários – 2018 foi publicado no dia 9 de novembro no site do Comando do 8º Distrito Naval (Com8DN): https://www.com8dn.mar.mil.br/. A inscrição custa R$ 120,00 (Cento e vinte reais) e acontece no

período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2017. Os candidatos com nível superior devem ter mais de 18 e menos de 45 anos de idade para a prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV) para ambos os sexos. A Marinha do Brasil incorpora os profissionais selecionados pelo Processo Seletivo como Oficiais da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2).

Os Oficiais RM2 são temporários para prestar ser Serviço Militar (SM) em caráter transitório e regional. A natureza do vínculo com a Força é precária e transitória com duração máxima de oito anos, não gerando qualquer expectativa quanto à permanência e à estabilidade,

as quais somente se admitem aos militares de carreira conforme a legislação em vigor.

Vagas em outras cidades

Ao todo, serão ofertadas 36 vagas para profissionais com nível superior na área de jurisdição do Com8DN, que abrange os estados de São Paulo, Paraná e parte de Minas Gerais. As vagas disponíveis são destinadas às Organizações Militares da Marinha do Brasil nas cidades

de São Paulo-SP, Santos-SP, Iperó-SP, Barra Bonita-SP, e Presidente Epitácio-SP, além de Foz do Iguaçu e Guaíra.

No momento da inscrição o voluntário deverá optar pela Cidade/Estado onde pretende concorrer à incorporação e só poderá se inscrever para uma única habilitação profissional.

