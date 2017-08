Mais uma motocicleta recolhida ao pátio do 4º Pelotão

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Durante patrulhamento pela Avenida Trifon Hanycz na noite de quarta-feira, 30 de agosto, a PM visualizou uma motocicleta com dois ocupantes transitando em atitude suspeita e o veículo não tinha placa de identificação.

Realizada a abordagem e identificado o condutor como sendo Z.J.P., que não possui Carteira Nacional de Habilitação, (CNH), e em consulta ao SESP/Intranet pelo número do motor constatou-se ser uma motocicleta Honda /CG 150 Titan de placa AOR-8611 baixada pelo Detran. Foi recolhida ao pátio do 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão e lavrada às notificações. O passageiro G.N. P foi liberado no local.