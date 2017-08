Mais um homicídio no São José

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Os policiais de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão atenderam na noite de quinta-feira, 24 de agosto a solicitação do senhor D.J. S, 75 anos que comunicou que havia no estabelecimento comercial Encontro dos Amigos, no bairro São José, uma pessoa em óbito.

No local, a vítima foi identificada como sendo João Maria Diniz Caldas, conhecido como Maia, proprietário do bar. O solicitante relatou que ouviu um disparo de arma de fogo e ao entrar no estabelecimento, pela porta dos fundos, se deparou com Maia caído.

O local foi isolado pelos policiais até a chegada da Polícia Civil, Criminalística e IML.