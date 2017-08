Mais um acidente na estrada da Zattarlândia

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Entrou em contanto com a Polícia Militar na noite de domingo,13 de agosto a equipe de plantão da Defesa Civil informando que teria dado atendimento a E.S.L., 22 anos o qual se deslocava na estrada de Zattarlândia com o veiculo Gol placas LNP-2018 e que após sair da pista veio a caiar em um bueiro.

No hospital em contato com o tio da vítima, este confirmou o fato e que seu sobrinho apresentou politraumatismo e estaria recebendo os cuidados médicos. Foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis. Em patrulhamento até o local do acidente, o veículo já tinha sido removido por populares.