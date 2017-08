Mais duas motocicletas recolhidas no pátio da PM

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar em patrulhamento pelo centro de Pinhão, na sexta-feira dia 25 de agosto por voltada das 21h18 avistou duas motocicletas transitando em via pública em atitude suspeita sendo que uma delas o farol estava desligado e sem placa de identificação.

Abordado os veículos foi constatado que uma das motocicletas de marca Yamaha de cor prata com o numero do chassi retirado e o número do motor não correspondia com o modelo do veículo, conduzida por J.R.C., que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), condutor e veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

A segunda motocicleta conduzida por F.C.F. que também não possui CNH e o veículo encontrava-se com a documentação em atraso, sendo recolhida ao pátio do Pelotão