Lourdes e Ilias serão julgados em agosto

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Serão realizados no mês de agosto dois julgamentos no Fórum da Comarca de Pinhão, o primeiro acontecerá dia 22 de agosto, onde sentará no banco dos réus Lourdes de Lima que será julgada pelo crime de aborto provocado por terceiro.

Consta no Inquérito Policial, no dia 09 de dezembro de 2003 por volta das 13h30min na rua Joaquim Ferreira Neto, bairro Azaleia em Pinhão, a ré agrediu fisicamente Jocemar de Jesus Sampietro, que estava grávida, com socos, ponta pés causando lesões corporais que provocaram hemorragia uterina e deslocamento de placenta. Tais agressões resultaram no aborto do feto que contava com seis meses de vida uterina.

Ilias Bertoldo

O segundo julgamento dia 28 sendo réu Ilias Bertoldo acusado de no dia 20 de outubro de 1991, por volta das 19 horas na localidade de Santa Luzia Gaspareto armado de um revolver atingiu João Maria Oliveira Santos com um único disparo, causando-lhe a morte.