Lourdes de Lima é condenada pelo crime de aborto

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Foi realizado na terça-feira, dia 22 de agosto o julgamento da ré Lourdes de Lima acusada de ter agredido fisicamente com socos e pontapés, na tarde do dia 09 de dezembro de 2003, Jocemara de Jesus Sampietro, grávida de oito meses, causando-lhe diversas lesões, provocando hemorragia uterina intensa, deslocamento da placentam, que resultou no aborto do feto.

A ré foi condenada pelo crime de aborto provocado por terceiros sem consentimento da gestante. A pena imposta foi de seis anos e oito meses de reclusão em regime semi-aberto, tendo o direito de recorrer em liberdade.

Durante o julgamento, foi ouvida a vítima, Jocemara de Jesus Sampietro, que relatou ao juiz Dr. Vinicius Mattos Magalhães que naquele dia tinha consultado. O médico atestou que estava tudo bem com a mãe e a filha, voltando para casa, no bairro Azaleia, onde estava residindo há poucos dias com o pai da criança, Pedro Rodrigues Soares, ex-marido da ré.

“Eu estava lavando algumas roupas e quando percebi ela estava atrás de mim, me agrediu com uma ripa, eu me defendi, mas cai no chão. Ela começou a me bater, meus vizinhos viram e foram chamar a Polícia. Ela saiu dizendo que iria pegar uma faca para tirar a criança. Eu já a conhecia e acredito que o motivo desta briga seja porque eu passei a conviver com o marido dela.Em ocasião anterior, ela tinha ido à casa da minha tia e falou que iria me esfaquear e tirar o bebê. Depois do fato, fiquei em casa, com medo, até que meu marido chegou e tomou as providencias, pois ela prometeu voltar. À noite, comecei a sentir muitas dores na barriga e fui para o hospital de Pinhão. O Dr. Oshiro me examinou e disse que o bebê estava sem vida, me encaminharam para Guarapuava, onde fui submetida à cesariana. Fiquei quatro dias na UTI e mais quatro no hospital de lá. Depois ela continuou me ameaçando e perguntando se eu queria voltar para a UTI. Registrei um Boletim de Ocorrências e a partir deste dia ela não mexeu mais comigo”, contou Jocemara.

Ao ser ouvido o esposo da vítima, Pedro Rodrigues Soares, contou que começou um relacionamento com a atual mulher enquanto estava casado com Lourdes de Lima. Confirmou que ao chegar em casa ficou sabendo do ocorrido e tomou as providências necessárias e que as duas eram conhecidas. Informou que a ex-esposa ficou sabendo por terceiro da gravidez da vítima e para não haver discussões, Jocemara foi para a casa de uma prima em Arroio Bonito e ele resolveu sair de casa. Quando estava em um novo endereço fixo, Jocemara veio para morar com ele definitivamente.

A versão de Lourdes

Em seu depoimento, a ré contou que foi agredida por Jocemara com um pedaço de pau. “Fiquei sabendo onde ele morava e fui até lá porque estava com uma criança muito pequena de três meses, filha dele, e precisava que ele me ajudasse a pagar os exames e os medicamentos, não sabia que ela estava morando com Pedro. Eu já a conhecia, trabalhamos juntas no campo do japonês. Quando tive a minha filha, ela foi lá em casa conhecê-la. Eu vi um dia ela e o Pedro próximos, desconfiei e questionei, ele negou e me agrediu. No dia do ocorrido, ela disse que ali era a casa dela e ela mandava, e foi para cima de mim com um pedaço de pau, me defendi e ela acabou caindo no chão, depois que ela caiu, eu fui embora.Só soube do ocorrido quando fui chamada na delegacia”.