Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A.M.T. morador do bairro Bitur, relatou aos policiais de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão nos primeiros minutos desta quinta-feira, 31 de agosto, que arrombaram uma parede e entraram em sua residência localizada as margens da PR 170. Furtaram uma televisão Philips 18 polegadas e R$ 2.000,00 em dinheiro. A PM foi até o endereço realizou patrulhamento nas imediações, porém sem êxito de encontrar suspeitos.