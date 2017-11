Lar São Francisco lança ação entre amigos para ajudar com as despesas de final de ano

Foto: Uma das idosas acolhida pelo Lar do São Francisco | Foto de: Patricia Marques

Segundo a Assistente Social e coordenadora do Lar São Francisco, Silvana de Fátima Neves como são muitos idosos e porque eles exigem cuidados especiais, há necessidade de vários profissionais para atuar com eles e a necessidade de uma boa alimentação, muitas fraldas descartáveis e várias medicações, os gastos do asilo é muito alto.

“Nossas despesas são grandes, pois funcionamos 24h por dia, os 365 dias do ano. As cuidadoras, por exemplo, trabalham muito, recebem o salário mínimo e nós não conseguimos registrá-las e nem pagar o décimo terceiro, damos uma pequena gratificação, assim precisamos sempre da ajuda da comunidade”.

SITUAÇÃO DO ASILO

Silvana contou que hoje o Lar São Francisco está com sua lotação no limite, 45 internos, entre idosos e pacientes, que são aquelas pessoas com problemas sérios de saúde e não tem ninguém por elas, o asilo as acolhe. Entre os idosos e pacientes, 10 utilizam cadeira de rodas e 15 usam fraldas. O atendimento aos idosos é 24 horas, os sete dias da semana, é preciso ter profissionais diversos como cuidadores e enfermeiros direto cuidando deles, da alimentação, higiene, medicação. ”É um trabalho que exige amar muito o que se faz, há várias situações em que a pessoa precisa ter estômago forte e um coração muito grande” relatou.

Para sanar uma dívida no comércio e buscar fundos para dar a gratificação de final de ano para as cuidadoras, o Lar São Francisco, está realizando uma Ação Entre Amigos, que vai sortear 22 prêmios: uma TV 32’ sansung, R$ 1.000,00, um vale compra de R$ 200,00 da Idealize, dois leitões, dois vales de R$ 100,00, um vale compra de R$100,00 da Kibarato, um edredon de casal e um solteiro, duas bota femininas, um Kit churrasco, uma Colcha de solteiro, um ferro de passar roupa, uma sanduicheira, um chuveiro, uma manta de solteiro, uma bolsa feminina , um echarpe, um jogo de acessórios para banheiro e um design de sobrancelha do Cantinho da Beleza.

“A diretoria agradece a todos os empresários e pessoas que colaboraram doando os prêmios e conta com a colaboração da comunidade para que comprem a Ação Entre Amigos para equilibrar toda a situação é necessário a venda de 5 mil números” explicou Silvana.

