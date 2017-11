JUSTIÇA ELEITORAL : Recadastramento Biométrico termina sexta-feira

Quem não aproveitar a última semana para fazer a biometria terá o seu titulo eleitoral e CPF cancelados

No dia 03 de agosto iniciou o Recadastramento Biométrico para os eleitores da 160ª zona eleitoral que abrange os municípios de Reserva do Iguaçu e Pinhão e o prazo se encerra no próximo dia 24 de novembro, às 18h.

A chefe do Cartório Eleitoral, Juliana Fromer Dalla Rosa, lembra que quem ainda não fez o recadastramento e não o fizer nessa última semana, terá seu titulo eleitoral e o seu CPF automaticamente cancelados. Ela também avisa que nessa última semana não poderá mais agendar, mas que o cartório está aberto das 9 h às 18h de segunda a sexta-feira, com toda a estrutura pronta para atender os eleitores.

Por mais de uma vez a equipe do Fatos do Iguaçu acompanhou o recadastramento e observa que o tempo médio tem sido de 20 minutos, assim o mesmo pode ser feito até na hora do almoço, já que o Cartório Eleitoral não fecha para almoço.

Lembrando que, para realizar o recadastramento, o eleitor deve apresentar um documento original com foto, que pode ser RG ou Carteira de Trabalho, CPF, o titulo eleitoral e comprovante de residência

Até dia 16 de novembro, 82,7% dos eleitores pinhãoenses e 77,4% reservenses já haviam realizado a biometria.

