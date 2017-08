JUSTIÇA ELEITORAL: Agendamento agiliza recadastramento Biométrico

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Estagiários percorrerão o comércio e pontos de concentração de pessoas para agendar atendimento

Desde o dia 10 de agosto, os eleitores de Pinhão e Reserva do Iguaçu já podem agendar o seu recadastramento biométrico. A Justiça Eleitoral disponibilizou o serviço de agendamento que permite ao eleitor escolher dia e horário de atendimento, tornando tudo muito mais prático e rápido.

A reportagem do jornal Fatos do Iguaçu fez uma simulação com o propósito de verificar as informações solicitadas e no tempo de 2 minutos e 56 segundos realizou o agendamento.

O eleitor pode acessar o site www.tre-pr.jus.br da justiça eleitoral ou o do Fatos do Iguaçu www.jornalfatos.com.br, clicar em agendamento biométrico, em seguida uma série de novas telas abrirão, conforme o preenchimento das informações. Primeiramente pede-se para agendar o atendimento, depois solicitar o agendamento. Na sequencia o interessado deve informar o título de eleitor e digitar os caracteres de uma imagem.

O programa abre uma tela onde aparece o número do titulo, o nome completo do eleitor, a data de nascimento, filiação. È necessário deixar um número de telefone, caso o TRE necessite fazer uma modificação no agendamento. Seleciona-se o município, o posto de atendimento e escolhe o dia e horário.

AGILIDADE

O processo visa desafogar os postos de atendimento e facilitar os eleitores que cumprem uma jornada de trabalho que coincidem com os horários de atendimento, o Fórum Eleitoral de Pinhão está atendendo de segunda à sexta-feira das 9 às 18 horas. ”É uma vantagem para os eleitores, é como se as pessoas pegassem uma senha. Quando ele chegar ao Fórum, as pessoas devem mencionar que fizeram o seu agendamento via site. A revisão é obrigatória para todo mundo, quem tem o título de eleitor é obrigatório fazer a revisão biométrica”, informou a chefe do Cartório Eleitoral, Juliana Fromer Dalla Rosa.

O juiz eleitoral Dr. Gabriel Leão de Oliveira, mencionou que alguns estagiários irão percorrer o comércio local com o objetivo de realizar o agendamento para os trabalhadores e empresários. “Agendar via internet agiliza o atendimento e também contamos com o trabalho de estagiários, que percorrerão os comércios, a rodoviária e local onde há uma grande aglomeração de pessoas, fazendo este agendamento de forma manual”.

A chefe do Cartório Eleitoral, Juliana Fromer Dalla Rosa, contou que em média 250 pessoas compareceram no Fórum Eleitoral para realizar sua revisão nos três primeiros dias da campanha “Temos a meta de atender 375 pessoas por dia entre eleitores de Pinhão e Reserva do Iguaçu, porém, este município ainda nos preocupa, pois menos de 10 pessoas oriundas de lá cumpriram com o seu dever”.