Jovem de 16 anos morre em tiroteio e dois ficam feridos

Da Redação com informações do PBC/Pinhão Segundo o Boletim de Ocorrências atendidas pelo Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão no inicio da noite de sábado, 19 de agosto, a guarnição Taborda, Mauricio e Marcelo prestou atendimento a vitimas de arma de fogo. No local da ocorrência no bairro São José constataram a existência de três vitimas. O jovem A.P. 16 anos já se encontrava em óbito e foi entregue aos cuidados da Policia Militar. Uma das vítimas, não identificada, fora transportada por terceiros. A terceira vítima o jovem M.A. V, 16 anos foi transportada para o hospital Santa Cruz pela equipe para cuidados médicos, Segundo informações extra-oficiais mais uma vitima não teria resistido aos ferimentos e veio a falecer. Maiores informações sobre o acontecimento na segunda-feira, 21, após a reportagem do Fatos do Iguaçu apurar os dados com as autoridades.