Jogos da Integração tem inicio hoje na Escola Frei Francisco

Elis Carraro/Fatos do Iguaçu

Na tarde desta segunda-feira (28) teve início à abertura dos Jogos da Integração, que aconteceu no ginásio de esportes, da Escola Municipal Frei Francisco. Os jogos são uma iniciativa do professor de Educação Física, Carlos Borack, que leciona nas escolas: Água Verde, Santa Terezinha e Frei Francisco, e por isso resolveu unir as crianças nestas competições.

“Essa é a 5ª edição dos jogos, por meio dessas competições promovemos o gosto pela atividade física para as crianças além é claro de fazer uma integração entre eles”, diz o professor.

Para o secretário de Esportes, Josoel de Moraes (Joso), a iniciativa do professor em promover as ações nesta semana impulsionam as crianças a terem mais gosto pelo esporte. “É uma forma das crianças estarem mais perto do esporte e desenvolverem gosto pelas práticas que aqui serão competidas” diz.

As competições variam de futsal, voleibol, queimada (caçador), corrida de estafeta, e lance livre. Os jogos se iniciam hoje, e vão até o dia 01 de setembro, na Escola Frei Francisco.

Confira as fotos da abertura (Fotos:Elis Carraro/Fatos do Iguaçu