JARCAN’S 2017 – Silvestre Wikoski há 25 anos participando dos Jarcans

O empresário, atleta e treinador das seleções masculina e feminina de bolão, Silvestre Antônio Wikoski, tem muita histórica para contar sobre os Jogos da Cantuquiriguaçu, afinal, ele participou desde a primeira edição.

“Jogo Bolão há 30 anos, tinha entre 15 a 16 anos. Tive o prazer de participar de todas as edições do Jarcans, em 2016, Pinhão não participou com a seleção masculina, somente a feminina, e como sou treinador da categoria, estava lá. Aprendi com os amigos, tomei gosto pelo esporte e estou até hoje e acabei ensinando a esposa Elaine a jogar também”.

Estrutura

Muito satisfeito, ele conta que o espaço destinado à prática desta modalidade no Complexo Esportivo Rubens Spengler, está passando por uma grande reforma, que depois de pronta ‘dará inveja’ a muitos municípios. “O local foi totalmente reformado e ganhou uma arquibancada e novo maquinário. É uma das melhores estruturas do Paraná”, completou.

Mas nem tudo são flores, ele comentou que o esporte em Pinhão é pouco praticado por jovens, ao contrário de outros centros em que participou de campeonatos pôde observar que as seleções têm um grande número de rapazes e moças. “Infelizmente, eles preferem os jogos de computador e os que praticam algum esporte, geralmente escolhem as modalidades coletivas. Em relação aos Jarcans, as equipes estão treinando visando o título de campeão da modalidade, afinal estamos em casa”.

Sua equipe tem no currículo além de alguns títulos de campeão dos Jarcans, trouxe para Pinhão os títulos de Campeão Brasileiro de Bolão, conquistado em Brasília/DF em 2001 e de Vice-campeão Brasileiro de Bolão, 2003 que trouxeram da cidade mato-grossense de Sorriso, participando pela seleção esportiva do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).

Ele convida os interessados em aprender sobre o esporte e, quem sabe, se tornar um atleta, para que compareçam nos dias de treinos no espaço do Bolão, no Complexo Esportivo Rubens Spengler. “Homens, quarta e sexta-feira e mulheres nas terças e quintas-feiras à noite, mas sempre estamos treinando. Quem sabe, consigamos mais adeptos ao esporte”, finalizou.

