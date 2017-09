Jarcans 2017 será em Pinhão

Durante a reunião ordinária da Associação dos Municípios da Cantuquiriquaçu, o representante da Paraná Esportes, Edson Andrade, anunciou o apoio do governo do Estado na realização do Campeonato Regional de Pesca e da XXV edição do Jarcans com o objetivo de desenvolver o esporte, cultura, lazer e turismo. O nome de Pinhão foi colocado à disposição para sediar a XXV Jarcans e os presentes aprovaram por unanimidade.

NOVIDADES

Sobre o campeonato de pesca, uma das etapas será realizada em Pinhão, a idéia é com isso movimentar o turismo local. “Nosso objetivo é explorar a cultura e o turismo local, pois os adeptos da pesca esportiva são pessoas com alto poder aquisitivo e que podem além de praticar este esporte movimentar o comércio local”, disse Edson Andrade.

Em relação ao Jarcans 2017, Edson Andrade contou a novidade “Este ano teremos também o “Jarcanzinho”, que é um evento destinado às crianças que ainda não podem competir nos jogos oficiais. Teremos atividades lúdicas para elas como Caçador, Corrida de Rolimã, Campeonato de Pipa. Será a primeira vez que realizaremos este campeonato.”

SETEMBRO MOVIMENTADO

O secretário de Esportes, Josoel de Moraes, o Joso, enfatizou que Pinhão tem uma estrutura favorável para receber os Jarcans/2017, que este ano acontecerá em setembro, porém, sem data definida ainda “Teremos que realizar alguns reparos, mas temos uma estrutura favorável para receber o Jarcans, contamos com o auxílio da Secretaria de Obras. Èum evento de grande porte, mas que irá movimentar o comércio, e para a população, promove momentos de lazer.”

Também está prevista para dia 16 de setembro a realização de uma etapa do Campeonato Estadual de Pesca. “Estamos em contato com o secretário de Indústria e Comércio para a revitalização da área de lazer no Alagado Foz do Areia, onde será realizado o campeonato. Estamos tranquilos com relação ao sucesso destes dois eventos em nosso município”.