JARCAN’S 2017 – Secretário estadual do Esporte e do Turismo estará na abertura dos Jarcan’s

Secretário estadual do Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício. Foto: DivulgaçãoSETU

Da Redação

O chefe do escritório regional de Esportes e Turismo e coordenador técnico do 25º Jarcan’s, Edson Pereira de Andrade confirmou na tarde desta terça-feira, 05 de setembro, para reportagem do Fatos do Iguaçu que o deputado Douglas Fabrício, secretário estadual do Esporte e do Turismo vai estar presente nas solenidades de abertura da 25ª edição dos Jogos Aberto da Cantuquiriguaçu que acontece em Pinhão de 6 a 10 de setembro.

A cerimônia de abertura será realizada nesta quarta-feira, 06 de setembro, no Ginásio XV de Dezembro, (ginasião), que faz parte do Complexo Esportivo Rubens Spengler a partir das 19h30.