JARCAN’S 2017 – Pinhão receberá 3000 visitantes para o Jarcans

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Um público estimado em 3000 pessoas, formado por atletas, dirigentes, técnicos, pais e professores estarão circulando em Pinhão durante a realização do 25º Jarcans durante os dias 06 e 10 de setembro, dando um colorido especial às ruas da cidade com seus uniformes e bandeiras.

A inscrição dos municípios que participarão dos Jogos encerraram na segunda-feira, dia 14 de agosto, informou o chefe regional da secretaria estadual de Esportes e Turismo, Edson Pereira de Andrade “está confirmado, Pinhão receberá 14 dos 19 municípios que compõem a Associação Cantuquiriguaçu. São eles e as quantidades de modalidades inscritas: Laranjeiras do Sul (23), Foz do Jordão (12), Quedas do Iguaçu (19), Goioxim (06), Campo Bonito (07), Virmond (13), Candói (13), Nova Laranjeiras (12), Rio Bonito do Iguaçu (03), Catanduvas (07), Guaraniaçu (20), Ibema (04), Cantagalo (18), Porto Barreiro (08)”. Pinhão, município sede, participará com 23 modalidades.

Apenas Espigão Alto do Iguaçu, Três Barras, Marquinho e Reserva do Iguaçu não se farão presentes.

