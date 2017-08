JARCAN’S 2017 – Ibema aposta no Futsal

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Após ficar de fora em algumas edições, este ano o município de Ibema confirmou sua participação nos 25º Jarcans.

A delegação é pequena, composta de 62 atletas para competir nas modalidades de Futsal (M), Campeira e Voleibol de Praia (F). “Estamos nos renovando e contamos com o apoio dos atuais gestores. Para nós no Esporte é tudo novo, ficamos parados por um bom tempo, estamos iniciando uma nova caminhada e conseguir participar dos 25º Jarcans é uma vitória”, comentou o responsável pelo Esporte no município, Sidnei Ramos.

Apesar de se inscrever em poucas modalidades, o Futsal é um esporte de grande tradição e sempre atrai um bom público e é a aposta dos ibemenses para levar uma medalha para casa.

