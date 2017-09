Equipe de Futebol Sete Reserva do Iguaçu (Foto:Nara Coelho/Fatos do Iguaçu)

Da redação

No primeiro dia dos Jarcan’s o time de futebol sete do município de Reserva de Iguaçu, mostrou a que veio. Venceu os dois jogos pela manhã contra Virmond o placar foi de 7X e a tarde venceu Campo Bonito com o placar de 3×1.