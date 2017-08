JARCAN’S 2017 – Após reunião, Jarcans está confirmado para setembro.

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Após reunião realizada na sexta-feira, dia 11 de agosto na sede da Associação Cantuquiriguaçu, em Laranjeiras do Sul, com a presença de secretários municipais de Esportes dos municípios associados à entidade, ficou confirmado à realização do 25º Jarcans nos dias 06 a 10 de setembro em Pinhão.

Havia algumas expectativas com relação ao evento entre elas que ele não seria realizado, uma vez que ao Estado comunicou através do chefe do escritório regional de Esportes e Turismo Edson Pereira de Andrade, de que não iria fornecer a alimentação para os atletas. Ou uma possível transferência, sendo o mês de novembro o mais cogitado, dando uma margem para que os municípios se organizassem e poderem arcar com esta despesa.

Mãos a obra

Diante da confirmação,os servidores da secretaria de Esportes de Pinhãocomeçam hoje uma corrida contra o tempo, no melhor estilo ‘mão a obra’ para que tudo esteja pronto no prazo previsto. A primeira ação foi organizar uma Coordenação Geral dos Jarcans para definir as ações, tarefas e responsabilidades de cada um.

Teremos uma Coordenação Geral o secretário de Esportes Josoel de Moraes, assessoria administrativa Cândida Antonichen, assessoria técnica geral Robson Bonfim, Paulo Wegrow e Tawana de Oliveirae as seguintes coordenações e seus respectivos responsáveis: Quadra, Cerimonial e Premiação – Celina Campos, Transporte e Futsal – João Neri da Silva França, Comissão Central Organizadora (CCO) /Vôlei de Praia e de Quadra Paulo Wegrow, Materiais Esportivos- Tawana de Oliveira, Arbitragem e Alojamento José Maria de Oliveira e Rosalina Vieira, Infraestrutura, Materiais e Serviços Gerais – Erondi Caldas, Limpeza em geral – Ivana de Oliveira, Assessoria de Imprensa – Josias Zanardini e Assistência Médica ainda falta definir o responsável” informou Robson Bonfim, o Robinho.

Prazo final

Os municípios interessados em participar dos 25º Jarcans, tinham até as 17 horas de segunda-feira, 14 de agosto para fazer a sua inscrição. “A princípio 14 municípios já confirmaram presença, sendo que em média as delegações serão compostas por 140 atletas e comissões técnicas. Estamos centrados nos preparativos para realizar um evento marcante”, comentou Robinho.

A cobertura dos Jarcan’s 2017 tem o patrocínio de: