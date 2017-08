Incêndios ambientais são combatidos pelo PBC de Pinhão

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Duas ocorrências de incêndios ambientais foram atendidas pela equipe de plantão do Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão nas últimas horas.

Na manhã do dia10 de Agosto, a guarnição se deslocou até a Rua Manoel Mendes de Almeida, para dar atendimento a um incêndio em terreno baldio. No local a equipe combateu o fogo que consumia a vegetação e a fumaça gerada pela queima se deslocava em direção à creche Tia Felicidade.

À tarde a equipe foi acionada para dar atendimento a um incêndio em terreno baldio, no Pesque Pague Terra do Sol, onde o fogo consumia a vegetação do local sendo combatido e coletado dados.

ALERTA: Queimadas é Crime

De acordo com o Artigo 250 do Código Penal, queimar qualquer coisa em ambiente aberto é considerado crime, além de causar problemas à saúde e uma poluição absurda. O Código Penal nomeia crimes como as queimadas de “crimes contra a incolumidade pública”.

Art. 250: Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena: reclusão, três a seis anos e multa.