Incêndio em veiculo pode ter sido criminoso

Apenas uma ocorrência atendida pelo Posto de Bombeiro Comunitário de Pinhão nas últimas 24 horas. Na manhã desta sexta-feira, 01 de setembro os plantonistas se deslocaram até o Bairro São Cristóvão para combater um incêndio em meio de transporte.

No local foi observado que as chamas originaram nos bancos traseiros do veículo GM Kadett placas LWY – 0183, e a janela traseira esquerda estava danificada. Foi combatido o sinistro, realizado o rescaldo e o corte dos cabos da energia e acionado a Polícia Militar, segundo vizinhos teria sido um incêndio criminoso.

Foi orientado o proprietário quanto aos procedimentos cabíveis.