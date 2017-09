Homem é ameaçado pela ex-esposa

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Compareceu na noite de segunda-feira, dia 04 de setembro, no 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão, o senhor E.J. L onde relatou que sua ex-mulher L.M.P., 20 anos, proibiu de ver seu filho de quatro anos. Por volta das 18h30 ligou para ele pedindo para que fosse até a sua residência no bairro Lindouro.

No local ela tentou agredi-lo fisicamente com uma faca não conseguindo, deixando apenas um arranhão de unhas no pescoço. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis, optando apenas pelo registro de Boletim de ocorrência para referencias futuras ou futuras representações em um prazo de seis meses.