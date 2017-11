Da redação – com informação da PMP

Compareceu no 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão na noite de domingo, 05 de novembro, a senhora E.A. L. relatando que estava em sua residência quando chegou seu amásio A.O.J., trancou as portas da casa e com uma faca começou ameaçar “hoje vou degolar você, nossos filhos e quando tua mãe vir te socorrer, degolo ela também”. A vitima apresentava cortes no braço e na mão que, segundo ela, foram causados pelo esposo. A discussão começou por ciúmes, já há alguns dias, e no domingo, foi agredida com socos na cabeça e com palavrões. A equipe foi ao endereço da vitima, mas seu amásio tinha fugido. Realizado patrulhamento nas proximidades, foi encontrado o valentão, que reagiu à voz de prisão, sendo necessário o uso de força e de algemas. Foi conduzido para a Delegacia de Policia Civil. Mesmo preso, ainda ameaçou, se sua esposa representasse contra ele, iria matá-la com um tiro. A vítima foi encaminhada para o hospital local para atendimento médico.

Curtir isso: Curtir Carregando...