Gol é recolhido ao pátio do Pelotão

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Em patrulhamento pela rua Expedicionário Amarilio na noite de sábado, 02 de setembro a equipe do 4° Pelotão de Polícia Militar de Pinhão avistou um veículo Gol realizando uma frenagem com deslizamento de pneus. Abordado o veículo e o condutor identificado como A.R.D.M. Consultado o sistema SESP/Intranet foi constatado que havia débito de licenciamento. O veiculo foi recolhido ao pátio do Pelotão e lavrado as notificações