A grande final do Campeonato Estadual Paranaense de Futsal categoria sub 12, promovido pela Federação Paranaense de Futebol de Salão, acontecerá em Pinhão, na sexta-feira, 17 de novembro ás 19 horas no Ginasião.

Pinhão estará disputando a final com o time Quedas do Iguaçu e conta com a torcida para chegar à vitória.

Curtir isso: Curtir Carregando...