Ferido no rosto por 30 reais

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Nos primeiros minutos de sábado, dia 19 de agosto, a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar atendeu a uma ocorrência a pedido da Defesa Civil, onde a vítima D.S., havia sido ferida com uma arma branca no Parque Coronel Lustosa e se encontrava no hospital local.

D.S contou que foi alvo de roubo por três pessoas do sexo masculino que desferiram uma facada na região do seu queixo e roubaram a quantia de R$ 30 e documentos pessoais. Realizado patrulhamento no local, porém sem êxito.