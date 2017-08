Semana passada, vi os bombeiros comunitários, comemorarem seus 11 anos de existência aqui no Pinhão, se doando, a favor do próximo, durante uma semana. O presente para eles foi fazer algo por uma entidade, neste caso o Lar do Idoso. Nos dias de folga, eles estavam lá colocando “a mão na massa”, para abençoar os idosos. É diferente você comemorar o aniversário, não recebendo presentes, mas se doando em prol de alguém. Sei que existem outras pessoas que se doam em favor do próximo, e por isso, desejo a todos as mais ricas bênçãos do ETERNO DEUS. Fazer o bem, faz parte do propósito da vida humana, do nosso DNA. Via de regra, aqueles que experimentam isso se sentem alegres, felizes, em paz. Na contramão, vemos pessoas que fazem o bem, mas por motivos errados, querendo se promover, visando algo em troca lá na frente e outras coisas mais. Não fazer o bem apenas faz crescer o vazio, a falta de sentido da vida. Precisamos romper a cada dia com o egoísmo doentio, precisamos romper com a religiosidade fria onde o fazer o bem está apenas no discurso e não na prática. Quando Jesus resumiu a lei no grande mandamento ele disse: “Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo coração e ao próximo como a ti mesmo”. A Bíblia fala de amor abnegado, e de vários mandamentos recíprocos (uns aos outros). O apóstolo Paulo diz em Romanos 13.8 “a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros”. Essas verdades bíblicas não devem ser apenas teóricas, a doutrina precisa ganhar a prática. O exemplo maior, Cristo Jesus, se doou em nosso favor. Enfim, a suma é “fazer o bem faz bem”. Não é difícil tirar um tempo para ajudar alguém que necessita. A partir do momento que começamos a fazer algo de bom em favor de alguém, a nossa vida ganha mais vida, mais alegria, mais paz, e Deus não se esquece daqueles servem o próximo com amor. Parabéns a todos os voluntários.

Rev Sandro Carvalho Rodrigues – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão – Fone: 3677-1103