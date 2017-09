Falso seqüestro e falsa denuncia de agressão

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A senhora C.G.A., no sábado dia 02 de setembro, as 16h55, via telefone 190 relatou a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia de Militar que seu marido teria sequestrado a sua filha e lhe agredido. A PM foi até o local e conversando com ela a qual estava com sintomas de embriagues e junto estavam seu marido T.G e sua filha os quais estavam discutindo verbalmente.

Diante dos fatos foi encerrada a ocorrência tendo em vista que não haviam ocorrido os crimes relatados pela solicitante. Segundo testemunhas que estavam na Rodoviária, à mesma teria ingerido bebida alcóolica e não houve a agressão e nem o seqüestro da criança por parte do marido.