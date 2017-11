Escola Pedro Siqueira inaugura Parque Infantil Temático

Reserva do Iguaçu – Na Escola Municipal Pedro Siqueira, país alunos e funcionários construíram um parque reaproveitando pneus usados, para as crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental estudarem e brincarem ao mesmo tempo.

Esse projeto foi idealizado pelo programa “Escola da Terra” oferecida pela UFFS (Universidade Federal Fronteira Sul). Realizado nas capacitações dos professores feitas dois dias por mês, teve como objetivo mobilizar os alunos e a comunidade escolar, com orientações do professor Marcos Gehrke da Faculdade Unicentro para colocar as idéias em prática e terminaram em dois meses.

A escola conseguiu adquirir mais de 150 pneus usados para montar os brinquedos. O parque é colorido, para ganhar mais vida e dar diversão para todos. Foi montada também a “Brinquedoteca Rosana Mery da Silva Fanti de Oliveira”, que faleceu em 2005, num dia de festa junina. Na brinquedoteca há brinquedos, fantasias, fantoches, brinquedos recicláveis.

Dentro do prazo previsto, a escola inaugurou o Parque Temático do Pedrinho. As crianças que estudam na escola comemoraram a novidade na sexta-feira, 20 de outubro de 2017. “Este parque foi construído a muitas mãos, traz em sua concepção a criatividade. Neste espaço serão desenvolvidas atividades pedagógicas, lúdicas, contação de historias e apresentações artísticas idealizadas pela equipe pedagógica da escola” explicou a diretora da escola Mara Dallagnol.

Para as crianças, o parque é um lugar especial.

“Ficou muito legal, quando eu chegar na escola, tenho onde ir brincar”, disse a aluna Alessandra Caldas Volfe.

Para as professoras e equipe diretiva e pedagógica, ver a alegria das crianças com o parque foi gratificante. “Ver tantas crianças felizes por estar brincando e participando, é muito bom”.

INAUGURAÇÃO

As apresentações da inauguração foram coordenadas por Marcela Ramalho e os alunos do 5º ano encenaram na Casinha de brinquedos “Branca de Neve e os 7 Anões, danças e o Professor João Antonio dos Santos trouxe a belíssima apresentação com fantoches com o tema “O milagre do dia da criança”, que encantou todos. Os alunos puderam aproveitar as apresentações, brincadeiras e um lanche especial com cachorro quente, pipoca, balas, pirulitos e picolés, além de se divertirem nos brinquedos do parquinho.

A inauguração foi prestigiada por muitos pais, pelo prefeito Sebastião Campos, (PMDB), as secretárias municipais Deizi Campos, Rosilda Bueno, Monica, os secretários Fernando Nunes, Jefferson Varnier, Suzana Andria, Carlos Alessandro Machado, o Chefe de gabinete, Cleverson Mendes, o vereador Clairton Pedroso (PT), professora Arlete e alunos do colégio Michel Reydams, Equipe do Luz e Arte, sob a coordenação de Tanie Martins, Noeli Camargo, João Adriano, com sonorização, Jornal Fatos do Iguaçu, representado por Nara Coelho.

AGRADECIMENTOS

A diretora Mara Dallagnol e a Vice Claudia Mara Hammel, enfatizam a participação dos pais, professores, alunos e servidores na construção do Parque Temático Pedrinho e lembra que o empenho e dedicação deles foi fundamental. Especialmente agradece aos coordenadores do Programa Escola da Terra, Marcos Gehrke, Ana Hammel, secretária de Meio Ambiente- Suzana Andria e de Administração e Finanças- Carlos Alessandro Machado, Sr Eri Diefenthaeler pela parceria. Diz que enumerar todos que colaboraram é uma tarefa quase impossível, mas que agradecer a todos será uma constante.

A Escola Pedro Siqueira faz parte do Projeto Fatos do Iguaçu Vai à Escola, esta reportagem foi elaborada e escrita pela direção, professores, pedagogos e alunos da escola.

Confira mais fotos do evento:

