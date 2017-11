Escola de Dança Teatro Guaíra apresenta A Bela e a Fera

Agência de Noticias do Paraná – Foto: Kraw Penas/SEEC

A Escola de Dança Teatro Guaíra (EDTG) reapresenta a montagem de A Bela e a Fera, espetáculo criado no ano passado, para comemorar os 60 anos da escola. As apresentações serão no auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão), em Curitiba, em 17, 18 e 19 de novembro, sexta e sábado, às 20h30, e domingo às 18h.

Depois do sucesso das apresentações de A Bela a Fera no ano passado, a EDTG volta ao palco para nova temporada, desta vez com algumas novidades. “Além da participação de 230 alunos, estas apresentações contam com o talento dos bailarinos do G2 Cia de Dança, convidados especiais que vão interpretar personagens como Madame Samovar, Horloge, Lumière e Mauríce (pai da Clara). Também incluímos mais um personagem na história, a Chicrinha, que será interpretado por Ana Cecilia Urcichi, aluna da escola”, explica a diretora da Escola de Dança Teatro Guaíra, Sylvia Massuchin.

O espetáculo montado em 2016 em comemoração aos 60 anos da EDTG é baseado no conto de fadas A Bela e o Monstro, de Jeanne Marie LePrince de Beaumont (1756), e inspirado no musical de animação A Bela e a Fera, (1991), de Walt Disney. A trilha sonora composta especialmente para o espetáculo é de autoria do músico Lauro Castro e os arranjos são inspirados na criação original de Alan Menken.

Para o cenário, criação do cenógrafo Carlos Kur, foram usadas 200 placas de MDF sobre as quais estão pintadas as casas da vila onde morava a personagem Bela. Outros detalhes em madeira foram recortados à mão para formar os arabescos que emolduram a boca de cena do palco e o palácio da Fera.

Na história original, Bela é moradora de uma pequena aldeia francesa. Seu pai é capturado pela Fera e ela decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da sua liberdade. No castelo ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

Serviço

Escola de Dança Teatro Guaíra – A Bela e a Fera

17 e 18 de novembro, às 20h30

19 de novembro, às 18h

Ingressos: R$10,00

Local: Guairão

