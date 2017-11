Educação vai contratar funcionários para as escolas

Agência de Noticias do Paraná

O Governo do Paraná vai contratar, por meio de concurso, mais funcionários administrativos (agentes II) para as escolas estaduais. A Secretaria da Fazenda já autorizou o reforço no quadro de servidores efetivos e o processo tramita agora na Secretaria da Administração. O número de vagas a serem ofertadas ainda está em estudo.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (21) pela secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, que recebeu a direção do sindicato que representa os professores para uma reunião sobre as demandas da categoria.

Atualmente, a rede pública de ensino tem mais de cem mil profissionais, entre professores e funcionários – concursados e temporários. São mais de 1 milhão de estudantes e 2,1 mil escolas.

ASCENSÃO – Durante a reunião, a secretária também anunciou que o Governo do Estado ofertará vagas para ascensão na carreira a mestres e doutores, para que esses profissionais alcancem o nível 3 (topo da carreira). O número de vagas ainda está sendo calculado. Essa decisão é uma maneira de garantir a evolução de carreira enquanto o Programa de Desenvolvimento Educacional, o PDE, está em reformulação.

Também foi comunicado ao sindicato que deverá ser realizado pelo Estado, em breve, mais um chamamento dos remanescentes do último concurso público para professor, realizado em 2013. Nos últimos anos, 5,7 mil foram empossados, sendo 4,5 mil na primeira vez e o restante por meio de outros quatro decretos (ver quadro).

LICENÇAS ESPECIAIS – A secretária Ana Seres ainda reafirmou que serão autorizadas para o ano que vem novas licenças especiais e que as promoções e progressões do ano que vem serão implantadas nas datas fixadas. Sobre a hora-atividade, a secretária afirmou que não haverá alteração.

A reunião foi realizada no gabinete da secretária e contou também com a presença da superintendente da Educação, Inês Carnieletto, chefes de departamentos da Secretaria da Educação, do presidente do sindicato, Hermes Leão, e demais representantes da direção da entidade.

TEMPORÁRIOS – Serão lançados esta semana os editais para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) dos agentes I e II (funcionários de escola para serviços gerais e para funções administrativas). O processo para contratação de professores temporários também está tramitando e o edital será lançado em breve.

CHAMAMENTOS DO CONCURSO DE 2013:

Decreto 388, 06/02/2015: 4503 pessoas

Decreto 641, 05/03/2015: 1015

Decreto 845, 26/03/2015: 473

Decreto 3960, 25/04/2016: 296

Decreto 7493, 01/08/2017: 286

