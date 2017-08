Foto:Arquivo/Fatos do Iguaçu

Da Redação

Quem fez ou renovou os documentos no Paraná Cidadão, já pode ir retirá-los, no Posto de Identificação, que fica em uma sala junto a Secretaria de Esportes. No dia 11 de agosto, sexta feira a Prefeitura promoverá um mutirão para entrega de documentos das 8 às 17 horas, mas eles já estão à disposição da população.