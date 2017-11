Divonsir Machado é o presidente do PMDB de Pinhão

Como não poderia ser diferente, a convenção municipal do PMDB de Pinhão foi bastante movimentada, mesmo com uma tarde chuvosa no sábado, dia 21 de outubro. Mais de 60 pessoas compareceram nas dependências da Escolinha de Política e Cidadania Georgina Dellê Caldas para votar na escolha dos 45 membros que compõem o diretório municipal. A eleição do diretório teve chapa única, que recebeu o nome de “Chapa Darci Brolini. ”

Após apurados os votos, a chapa recebeu 55 votos, 1 não e 10 votos em branco. Após eleito o diretório, esse escolheria em nova votação a executiva do partido. Ai começou toda a movimentação para formar a chapa, mas, para presidente, tinha dois pretendentes na disputa, o professor universitário Luciano Lima e o contador Divonsir José Machado.Após muita conversa entre os dois, não houve consenso e a decisão foi para votação. Como já havia acontecido na última convenção,a disputa ficou clara em duas alas, a dos governistas e dos conservadores.Após apuração dos votos dos 26 membros do diretório eleito presentes na hora da votação, o candidato que recebeu o apoio da ala governista Divonsir José Machadovenceu por 14 votos a 12. Mais uma vez a ala conservadora perdeu a disputa no segundo tempo.

Confira a nova executiva:

Presidente – Divonzir José Machado; 1ª Vice-Presidente – Luciano Ferreira de Lima; 2º Vice-Presidente – Maria do Belém Siroka; Secretário Geral – Lidiane Madureira Nunes; Secretário Adjunto – Dircelene Jocóski;

Tesoureiro – Nestor de Oliveira; 1º Vogal – Ildefonso Nunes do Amaral; 2º Vogal – Luiz Henrique Dellê; SUPLENTES: 1º – Manoel Neri Liber; 2º – Joaquim Carlos Paitner; 3º – Jorge Rodrigues dos Santos; 4º – Francisco José Dellê.

