Diretora do Fatos é entrevistada pela Escola Expressão

A diretora de redação do Fatos do Iguaçu, na segunda-feira, 23 foi entrevistada pelos alunos do quinto ano do Colégio Expressão. A professora da turma, Luiza Hoffmeister Caldas, explicou à diretora do Fatos, Nara Coelho, que ela está trabalhando com a turma sobre os 20 anos de circulação do Jornal em Pinhão e Reserva do Iguaçu, e ai veio a idéia de entrevistar alguém da equipe do Jornal.

Para a diretora do jornal, foi um momento bem especial. “Foi uma delicia ser entrevistada pelos alunos da professora Luiza, eles estavam bem preparados e bem desinibidos, me senti muito à vontade e vi como eles estavam curiosos de como é feito o Jornal”.

Essa entrevista teve um detalhe especial, a professora Luiza é neta do senhor Oldemar Hoffmeister, que foi o primeiro Assessor de Planejamento de Reserva do Iguaçu, e que, há 20 anos deu a idéia para que o Naor Coelho, diretor responsável pelo Fatos do Iguaçu criasse um jornal para o município. E assim, graças ao estímulo do seu Oldemar, nasceu o Fatos em Reserva do Iguaçu, que teve a circulação de sua primeira edição em 16/05/1997. “Hoje, falar para uma turminha que tem à sua frente a neta do senhor Oldemar é com certeza um momento especial, que emociona”.

Curtir isso: Curtir Carregando...