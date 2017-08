Dia dos Pais:Filhos falam da importância do pai em suas vidas

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Um ano após o enlace de João Maria Rocha e Maria Goreti, a emoção tomou conta do coração de João quando recebeu a notícia da esposa Goreti, que em breve o lar seria preenchido com a chegada de uma criança, em agosto de 1982, o Dia dos Pais, já tinha um toque especial, um abraço bem apertado do seu primeiro filho, Josoaldo.

Aos poucos, o lar recebeu mais dois bebês, Adriano e João Paulo, que chegaram para dividir o colo e o coração deste pai tão atencioso, exigente, amado e que serve de exemplo para seus filhos, que tem nele o melhor amigo.

Para João Maria, os filhos dedicam estas palavras nesta data tão especial que é o Dia dos Pais. Pai, falar do senhor é muito fácil, pois o senhor é uma pessoa alegre, extrovertida, contador de piadas, esperamos um dia conseguir passar para nossos filhos todas as coisas que aprendemos com o senhor. É nosso porto seguro, nosso melhor amigo, nosso melhor exemplo de vida, o senhor que nos ensinou a viver com dignidade. Um homem sempre dedicado à família, sua presença só nos traz alegrias, passar um minuto ao seu lado eleva ao máximo a nossa felicidade. Esperamos que Deus nos permita celebrar muitos dias dos pais, que o senhor tenha muita saúde, paz e continue sempre com esse seu bom humor.Que todos os seus dias sejam acompanhados de muitas alegrias, por isso pedimos em nossas orações que Deus lhe de vida em abundância para que a sua luz venha sempre iluminar nosso caminho. Temos orgulho por sermos seus filhos. Feliz Dia dos Pais.

Mas a alegria e emoção este ano será ainda maior para Adriano que abraçará o pai mais uma vez e pela primeira vez será abraçado pela filha Aurora, que chegou dia 03 de março. A esposa Laura conta que eles fizeram o teste de farmácia juntos e quando o Adriano viu o resultado ficou eufórico, mas ao mesmo tempo duvidou e logo no outro dia de manhã a levou para fazer o teste de laboratório. “Ele é um pai muito amoroso, prestativo e presente, já entende o que significa cada chorinho e faz questão de ter o momento só dele e dela durante o dia. A cada dia que passa está se tornando melhor. Adriano é um pai maravilhoso para Aurora”. E pelas fotos e vídeos que a família compartilha, percebe-se que a pequena ‘assina em baixo’ as palavras da mamãe com um grande sorriso cada vez que o pai está perto.

Um pouco mais ‘acostumado’ a comemorar a data, Josoaldo receberá mais uma vez um grande abraço e muitos beijinhos da filha Gabriela de 05 anos, que deixa sua mensagem: Ser pai, é entregar-se; Ser pai, é comprometer-se; Ser pai, é ensinar, é ser exemplo; Ser pai é participar; Ser pai não é teoria é prática; Ser pai é ser presença na vida da filha, assim é o Josoaldo, paizão da Gabriela.

DUAS FLORES

Estar na estrada faz parte da profissão do motorista Carlos Prado Lara, pai de Ana Carla de Lara, de 10 anos, aluna da Escola Frei Francisco e da pequena Clara Millena de Lara, três anos. Estes são os dois motivos que fazem com que Carlos vença a distância para de noite se jogar em frente à televisão na companhia das filhas. Quando recebeu a notícia de que Ana Carla estava a caminho, ele não se conteve de emoção e chorou muito. Foram nove meses de espera e quando sua princesa chegou, mais uma vez a emoção e as lágrimas tomaram conta deste paizão. Ana Carla aproveita a oportunidade para falar sobre seu herói. “Ele é muito legal comigo e com minha irmã, brinca muito com nós. Sempre comparece nas reuniões das escolas e na festinha julina deste ano ele veio. Sei que devido a seu trabalho meu pai não pode vir, mas quando tem tempo, estamos juntos vamos a diversos lugares e passeamos muito. Ele é amoroso, atencioso e presente. Eu tenho ciúmes do meu pai e quando uma pessoa fala dele fico muito orgulhosa. Nos meus aniversários ele não falta, sempre tem uma comemoração e o meu melhor presente é ele perto de mim”.

Para o papai Carlos, a filha Ana Carla deixa esta mensagem: Ao melhor pai do mundo eu desejo o melhor dia dos pais, mas não apenas hoje, e sim todos os dias da sua vida, neste dia tão especial em que celebramos a grandeza de todos os pais, eu quero homenageá-lo, pois é alguém que está presente e a minha inspiração e referência para tudo. Feliz dia dos pais, meu pai! Eu te amo!

ANA SILVIA E ADEMAR

No ano de 2001, o Dia dos Pais foi oficialmente comemorado dia 12 de agosto, mas o empresário Ademar Liss recebeu em seus braços seu maior presente, o nascimento da filha Ana Silvia, três dias depois em 15 de agosto.

Para expressar tanto carinho e admiração por ele, a filha traz a seguinte mensagem: Quando a gente cresce, muitas vezes, esquecemo-nos de dizer ‘eu te amo’ e muitas vezes, não demonstramos o suficiente, o quão importante uma pessoa é para nós, diferente de quando éramos crianças. Não me recordo muito de alguns momentos que vivemos quando eu era mais nova, mas alguns flashes ainda vem em minha memória, e em todos eles, você estava fazendo de tudo pra me fazer sorrir, pra me fazer feliz, mesmo conhecendo o gênio forte e difícil de agradar que tenho. Neste dias dos Pais, queria poder retribuir todo esse amor que recebi durante a minha vida toda, todo o carinho, e toda a proteção e cuidado que recebi sempre, principalmente por ser filha única. A saudade que eu sentia de vocês quando saía jogar, talvez não fosse tão visível, mas todos os dias antes de dormir, eu lembrava de quão bom era ficar em casa, pelo simples fato de estar com quem a gente ama e nos quer bem. Eu sinto que não demonstro da forma correta os sentimentos que tenho, mas quero que você saiba que eu te amo muito, e que se existir Pai melhor do que você, me apresenta, porque eu ainda não conheço. Feliz dia dos Pais!