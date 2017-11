Deu bobeira a PM conduziu para a cadeia

Da redação | Com informação da PMP

Em patrulhamento na tarde de quinta, 23 de novembro, pela rua Domingos Ferreira de Oliveira, no bairro Colina Verde, a equipe da PM realizou a abordagem de Daniel Gonçalves da Rosa, 31 anos, era de conhecimento dos policiais que havia um mandado de prisão contra Daniel. Confirmado através de consulta no sistema operacional havia sim um mandado por regressão de regime. Daniel foi conduzido até a Delegacia de Policia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis.

